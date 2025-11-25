В преддверии Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции акцию "Снижай риски" поддержала ГАИ

В преддверии Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции в Минске и областных центрах проходит республиканская акция "Снижай риски". Ее организует Минздрав совместно с Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Поддержку мероприятию оказывает ГАИ.

Сегодня на площади Калинина проходит необычная, но очень важная акция "Снижай риски", организованная совместно с Госавтоинспекцией МВД Беларуси. Цель - привлечь внимание к сохранению здоровья в контексте ВИЧ-инфекции. Организаторы призывают к формированию позитивных поведенческих установок, к изменению поведения на менее рискованное.

В ходе акции участники дорожного движения получают не только важные информационные материалы, но и световозвращающие элементы, а также тесты для самотестирования на ВИЧ.