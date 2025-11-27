"В приоритете - сильные регионы" - Минэкономики об ориентирах Беларуси на будущую пятилетку

"Один из приоритетов - это повышение конкурентоспособности экономики, ее цифровая трансформация, развитие нового технологического уровня. Следующий приоритет - это обороноспособность государства для того, чтобы мы могли защитить наших граждан", - сказал Иван Вежновец.

Также, по его словам, к приоритетам относится развитие сильных регионов. Задача, поставленная главой государства, - развитие регионов, причем не только областных центров и Минска, а в первую очередь сельской местности. Еще одно из ключевых направлений - развитие туристического потенциала. "Мы понимаем, что для нас это перспективное направление и оно охватывает различные сферы экономической деятельности и даст толчок смежным областям", - отметил первый замминистра экономики Беларуси.