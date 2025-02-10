В проекте "Поезд Памяти" примут участие все 15 республик Советского Союза

Неизлечимой раной в нашей истории остаются годы Великой Отечественной войны.

Сохранить истинную правду о Великой Победе и передать ее будущим поколениям - это наша святая обязанность. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время обсуждения подготовки совместного белорусско-российского проекта "Поезд Памяти".

В год 80-летия Великой Победы он будет особенным. Все 15 республик Советского Союза примут участие в проекте. Первой точкой патриотического маршрута традиционно станет Брестская крепость. Всего же в путевом листе планируется 15 городов - 8 белорусских и 7 российских.