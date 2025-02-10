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В проекте "Поезд Памяти" примут участие все 15 республик Советского Союза
Неизлечимой раной в нашей истории остаются годы Великой Отечественной войны.
Сохранить истинную правду о Великой Победе и передать ее будущим поколениям - это наша святая обязанность. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время обсуждения подготовки совместного белорусско-российского проекта "Поезд Памяти".
В год 80-летия Великой Победы он будет особенным. Все 15 республик Советского Союза примут участие в проекте. Первой точкой патриотического маршрута традиционно станет Брестская крепость. Всего же в путевом листе планируется 15 городов - 8 белорусских и 7 российских.
Патриотический проект "Поезд Памяти" направлен на объединение молодежи, сохранение исторической памяти братских народов, и, конечно, знакомство с историей и местами боевой славы времен Великой Отечественной войны. И с каждым годом участников становится все больше.