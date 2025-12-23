3.66 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
В Пушкинской библиотеке отпраздновали венесуэльское Рождество
Венесуэльское Рождество отпраздновали в Минской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Белорусские студенты, преподаватели и ее посетители приняли участие в мастер-классе по приготовлению рождественского мясного рулета - пан де хамон - вместе с сотрудниками посольства Венесуэлы.
"Наши рождественские каникулы длятся почти 5 месяцев - с октября до начала февраля. Замечательно, когда вся семья собирается за столом, все делятся эмоциями, подарками. Из особенностей наших рождественских праздников - национальная музыка и традиционные блюда. Два из них - неотъемлемая часть новогоднего стола - это альяка и пан де хамон", - поделилась первый секретарь посольства Венесуэлы в Беларуси Майрена Ньевес.
Среди традиционных венесуэльских блюд - напитки с добавлением тростникового сахара и лимона. Рождество в Венесуэле сочетает в себе христианские обычаи и исконно-народные элементы. Но главное, что объединяет белорусов и венесуэльцев, - это теплая и мирная семейная атмосфера.