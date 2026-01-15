В пятилетку качества: какие памятники архитектуры Беларуси ждет реставрация

В пятилетку качества внимание уделено и белорусской архитектуре. В списке объектов, которые получат финансовую поддержку, несколько памятников архитектуры.

В планах - придать лоск Дворцовому комплексу в Ружанах. В 2030 году должна завершиться реконструкция Новогрудского замка. Еще один знаковый объект в Минской области - костел Божьего Тела в Несвиже. В 2027 году планируется завершить работы и по комплексу зданий Национального художественного музея Беларуси.