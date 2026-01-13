3.70 BYN
В рамках акции "От всей души" министр по налогам и сборам Кийко посетил пансионат "Радушный"
Окружить заботой и вниманием людей старшего поколения. Благотворительная акция "От всей души" принесла праздник в Ветковский социальный пансионат "Радушный". В комфортных условиях, максимально приближенных к домашним, здесь проживают 120 человек.
С душевными пожеланиями постояльцев навестил министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко. В подарок он принес многофункциональный физиотерапевтический аппарат. Всесторонняя поддержка и искренняя забота о старшем поколении - приоритет социальной политики Беларуси.
Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:
"Эта акция действительно идет из глубины всех нас: когда приезжают артисты, поют песни - внутри что-то такое загорается, переворачивается. Мне кажется, это очень удачная инициатива. Социальная политика требует и финансовых ресурсов, и затрат. Где бы ни находился человек, в какой бы жизненной ситуации он ни находился, все его потребности в общении, во внимании и самореализации удовлетворены. Для этого есть возможности".
В 2026 году акция "От всей души" охватила более 1,5 млн человек старше 65 лет. Особое внимание уделено ветеранам, детям Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и ветеранам труда.