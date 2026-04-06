В рамках выставки "Белагро-2026" пройдет форум "АгроШОС"

Беларусь готовится к главному аграрному событию года. Выставка "Белагро" пройдет в начале июня на полях Минского международного выставочного центра. Для участия уже подано почти 400 заявок из 8 стран.

Площадь агрофорума прирастет дополнительными метрами. Что касается программы, по традиции гостей ждут выступления творческих коллективов, демонстрационные показы, конкурсы и тематические зоны.

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Идет активная работа по подготовке деловой программы форума. Запланирован ряд интересных мероприятий в ходе выставки "Белагро", в том числе форум "АгроШОС" с участием представителей стран ШОС. Кроме того, планируются Дни ритейла. Российские торговые сети посетят нашу выставку для проведения переговоров и реализации белорусской продукции в Российскую Федерацию".