В районе Ждановичей строят новый путепровод
Новый путепровод для разгрузки Минской кольцевой дороги возводят на улице Колесникова во Фрунзенском районе Минска. Он станет объектом третьего внутреннего городского кольца. Реализацию масштабного проекта на выездном совещании оценил мэр города Владимир Кухарев.
Старт масштабного проекта по обустройству условного третьего городского транспортного кольца начинается здесь, на строительной площадке нового путепровода на улице Колесникова, из Фрунзенского в центральный район Минска, пересекая железную дорогу и улицу Тимирязева. Еще несколько подобных межрайонных развязок появится в столице. Все для того, чтобы разгрузить Минскую кольцевую дорогу.
Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":
"В этот межотопительный сезон мы перенесем основные магистральные сети, теплоснабжение, переключим электрику, кабели, мешающие проведению работ, и уже полным ходом приступим к реализации. Порядка 290 метров длина путепровода с подъездами, развязками с изменением всей инженерно-транспортной инфраструктуры, части светофорного регулирования, направления движения, съездов на поворотах регулирования - все это будет реализовываться одним объектом. В конце мая - начале июня планируем начать возведение первых пролетных строений".
"Это очень важный проект, потому что сегодня два района, Центральный и Фрунзенский, не имеют такой связи, и для того, чтобы попасть из этих районов, требуется или ехать по кольцевой дороге, или по улице Пушкина, что создает определенное неудобство. И, конечно же, для решения этой проблемы будет построен путепровод, который соединит улицы Тимирязева и Колесникова, - рассказал Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. - Также мы приступаем к проектированию еще одного очень серьезного и нужного логистического пути - это соединение районов Московского и Октябрьского. Это продление улицы Чюрлениса с путепроводом через железную дорогу на улицу Корженевского; продление улицы Серова и строительство путепровода через железную дорогу с выходом на улицу Шпилевского. Это Ленинский район, и этот путепровод соединит также два микрорайона и продолжит дальше логистику третьего городского кольца".
Что касается самой Минской кольцевой дороги, она является важным транспортным объектом, фактически лицом города при въезде в столицу, поэтому кольцо также планово обновляют, реконструируют при необходимости. Так, к примеру, сейчас производят капитальный ремонт участка МКАД на Липковском проезде. Улучшается постепенно информационная инфраструктура кольцевой дороги. Но самая главная задача - избежать заторов и аварий на кольце.