В районе Ждановичей строят новый путепровод

"Это очень важный проект, потому что сегодня два района, Центральный и Фрунзенский, не имеют такой связи, и для того, чтобы попасть из этих районов, требуется или ехать по кольцевой дороге, или по улице Пушкина, что создает определенное неудобство. И, конечно же, для решения этой проблемы будет построен путепровод, который соединит улицы Тимирязева и Колесникова, - рассказал Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. - Также мы приступаем к проектированию еще одного очень серьезного и нужного логистического пути - это соединение районов Московского и Октябрьского. Это продление улицы Чюрлениса с путепроводом через железную дорогу на улицу Корженевского; продление улицы Серова и строительство путепровода через железную дорогу с выходом на улицу Шпилевского. Это Ленинский район, и этот путепровод соединит также два микрорайона и продолжит дальше логистику третьего городского кольца".