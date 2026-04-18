В республиканском субботнике участвуют представители Конституционного Суда
Республиканский субботник - отличная возможность не только потрудиться, но и сплотить трудовые коллективы. В масштабной акции участвуют и представители Конституционного Суда.
В Беларуси проходит республиканский субботник
Весенний марафон чистоты продолжает свой ход, объединяя белорусов по всей стране. Республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!" охватила все лесхозы. К масштабной инициативе подключается все больше трудовых коллективов. К примеру, сегодня представители Конституционного Суда Беларуси под руководством лесоводов высаживают саженцы в Дзержинском районе. Молодые деревья станут частью будущего массива. Главная задача - восстановление природных ресурсов и укрепление экологической безопасности страны.
Отметим, что благоустройство территорий сегодня проходит по всей стране - в Беларуси республиканский субботник. Заработанные средства будут направлены на создание экспозиции Национального исторического музея. Такие зеленые инициативы приобретают особую значимость. Своим участием каждый вносит вклад в общее большое дело - сохранение и приумножение красоты родного края.