В республиканском субботнике участвуют представители Конституционного Суда

Республиканский субботник - отличная возможность не только потрудиться, но и сплотить трудовые коллективы. В масштабной акции участвуют и представители Конституционного Суда.

В Беларуси проходит республиканский субботник

Весенний марафон чистоты продолжает свой ход, объединяя белорусов по всей стране. Республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!" охватила все лесхозы. К масштабной инициативе подключается все больше трудовых коллективов. К примеру, сегодня представители Конституционного Суда Беларуси под руководством лесоводов высаживают саженцы в Дзержинском районе. Молодые деревья станут частью будущего массива. Главная задача - восстановление природных ресурсов и укрепление экологической безопасности страны.