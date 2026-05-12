В республиканской олимпиаде по военной медицине учтены реалии современных вооруженных конфликтов

Навыки оказания первой помощи в зоне огневого контакта успешно продемонстрировали в Минске участники республиканской олимпиады по военной медицине. Студенты военных кафедр медвузов страны соревновались как в индивидуальных, так и в командных испытаниях.

Отметим, в соревнованиях учтены реалии современных вооруженных конфликтов.

Анатолий Балков, и. о. начальника цикла тактической медицины кафедры военно-медицинского института БГМУ:

"Когда пишется программа, учитывается реалия современных боевых действий. Смотрим, как правильно несут носилки, как аккуратно их ставят, как далеко отбегают от раненого, чтобы минимизировать количество потерь".