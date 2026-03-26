В Шкловском районе реализуют крупные инвестпроекты: новый маслодельный завод и ремонтное предприятие

Развитие малых городов - один из приоритетов госполитики. Это и создание необходимой инфраструктуры, и весь объем социальной сферы. Сильная страна - это сильные регионы, об этом не раз говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. И главные локомотивы здесь - современные предприятия.

Так, в Шкловском районе реализуют сразу несколько инвестпроектов. На необходимость "перезагрузки" района не раз обращал внимание глава государства, посещая свою малую родину. Современные производства и новые рабочие места - это то, что даст возможность развиваться региону.

Отсюда и поручение Президента: не только привести в порядок действующие производства - комбикормовый цех (за год удалось его значительно обновить и расширить объемы переработки), но и обеспечить ценным кормом животноводство Шкловского и соседних районов. В стадии запуска находится предприятие "Межрайагросервис" по ремонту сельскохозяйственной техники.

"Мы уже занимаемся подготовкой техники к весенне-полевым работам: вошли в фазу ремонта тракторной энергонасыщенной техники. Также ведем переговоры с белорусскими изготовителями сельскохозяйственной техники. Готовим слесарей к обучению для получения необходимых сертификатов", - рассказал главный инженер РУП "Купаловское" - управляющая компания холдинга Юрий Косенко.

главный инженер РУП "Купаловское" - управляющая компания холдинга Юрий Косенко

А этот проект, пожалуй, самый крупный: строительство завода по производству цельномолочной продукции. За короткие сроки на окраине Шклова вырос производственный по районным масштабам гигант. Одновременно здесь работают почти 200 строителей.

"Закрываем контур и приступили к внутренним работам. Готовимся к монтажу оборудования, по нему мы законтрактовались практически полностью, теперь изготавливается и поэтапно приезжает на площадку. Работы производятся без выходных, ежедневно", - поделился директор ОАО "Шкловский маслодельный завод" Андрей Секацкий.

директор ОАО "Шкловский маслодельный завод" Андрей Секацкий

С ходом выполнения поручений главы государства 26 марта ознакомился управляющий делами Президента Юрий Назаров. Объект на особом контроле: ввести его архиважно, поэтому темпов не сбавляют.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

"Особенность этого объекта в том, что все молоко, которое в районе производится, будет здесь же и перерабатываться. Это фишка для района, потому что все налоги останутся. С мая начинается монтаж оборудования. Это будет совершенно иной уровень переработки. Задача - аккумулировать все, что есть современное, получить конкурентоспособную, качественную продукцию со своей фишкой, логотипом, брендом. Вот эта задача будет решена".

С запуском предприятия его мощность составит 300 т переработки молока в сутки. Расширится ассортимент, в том числе мягкими сырами, появится порядка 100 рабочих мест.