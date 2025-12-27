3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
В СК прокомментировали смертельное ДТП в Толочинском районе
Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах смертельной аварии в Толочинском районе, где перевернулся автобус международного сообщения Москва - Брест. Возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле Минздрава.
В Посольстве России сообщили, что пострадали пятеро россиян. Дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медорганизациями Беларуси.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проведен осмотр, назначены необходимые экспертные исследования. Толочинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
Напомним, дорожная трагедия произошла на олимпийской трассе М1 ночью 27 декабря. По предварительной версии, 43-летний водитель не справился с управлением, автобус вылетел в кювет и опрокинулся. В салоне находились 2 водителя и 12 пассажиров. В результате аварии 53-летняя женщина погибла до прибытия медработников. 10 человек госпитализированы, один из них находится в реанимации.