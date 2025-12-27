В СК прокомментировали смертельное ДТП в Толочинском районе

В Посольстве России сообщили, что пострадали пятеро россиян. Дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медорганизациями Беларуси.

Напомним, дорожная трагедия произошла на олимпийской трассе М1 ночью 27 декабря. По предварительной версии, 43-летний водитель не справился с управлением, автобус вылетел в кювет и опрокинулся. В салоне находились 2 водителя и 12 пассажиров. В результате аварии 53-летняя женщина погибла до прибытия медработников. 10 человек госпитализированы, один из них находится в реанимации.