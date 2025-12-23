Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Слуцке прошел первый областной рождественский кадетский бал

В Слуцкой гимназии номер один состоялся первый областной рождественский кадетский бал.

Юноши и девушки из Борисовского и Слуцкого училища готовились к торжеству заранее, разучивали праздничные танцы - галоп, вальс и полонез. Такие балы станут традицией. Ритм, грация, стать, блеск под аккорды классической музыки.

Для кадетов этот праздник - заслуженная награда за усердие в учебе, спортивные достижения и активное участие в общественной жизни.

Разделы:

ОбществоМолодежь

Теги:

Слуцкрождественский бал