В Слуцке прошел первый областной рождественский кадетский бал
Автор:Редакция news.by
В Слуцкой гимназии номер один состоялся первый областной рождественский кадетский бал.
Юноши и девушки из Борисовского и Слуцкого училища готовились к торжеству заранее, разучивали праздничные танцы - галоп, вальс и полонез. Такие балы станут традицией. Ритм, грация, стать, блеск под аккорды классической музыки.
Для кадетов этот праздник - заслуженная награда за усердие в учебе, спортивные достижения и активное участие в общественной жизни.