В Совете Республики обсуждают новые точки в сфере патриотического туризма

Беларусь прочно держится в топ-50 самых посещаемых стран мира. Задача следующей пятилетки - превратить отечественный туризм в экономический локомотив. По национальной стратегии до 2040 года его доля в ВВП должна вырасти до 5 %.

Существенно больше едет в страну россиян. Только за 1,5 года Беларусь и российские регионы (от Камчатки до Дагестана) заключили около двух десятков соглашений в сфере туризма.

Сегодняшнее мероприятие связано с темой патриотического туризма - это новое направление. 7 апреля также прошло тематическое мероприятие в рамках "Большой туристической недели" в Музее Великой Отечественной войны. Это не может не привлекать внимание, поскольку сейчас именно школьники являются основной целевой аудиторией патриотического туризма, посещения памятных мест, которых в Беларуси и России огромное количество.

Нельзя не говорить о том, что, например, по цифрам посещения Брестской крепости и Музея Великой Отечественной войны были обновлены все рекорды 2025 года. Проект "Поезд Памяти", который является уникальным для Беларуси, России и всего Содружества Независимых Государств, сейчас вне всякой конкуренции говорит о самом лучшем, необычном для молодежной аудитории путешествии.

Об этом и идет речь на заседании с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Новые точки для туристов именно в сфере патриотического туризма Беларуси будут проработаны. Об этом рассказал Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник главного управления идеологии и молодежной политики Мингорисполкома:

"Краеведческие музеи могут раскрыть потенциал страны, региона и глубину истории наших народов. В будущем, мы уверены, развитие туристической отрасли будет отталкиваться именно от таких целевых программ, когда наши уважаемые туристы приезжают не только с целью познакомиться с чистыми улочками, но и узнать глубину истории, познакомиться поближе с белорусским народом. Такие совместные направления, которые развивают сегодня парламентарии, помогают акцентировать внимание на сфере музейных комплексов для того, чтобы формировались такие программы, в том числе с применением льгот и с ориентированием на различные социальные группы".

За 10 месяцев 2025 года на 44 % увеличилось количество посещений иностранными гостями белорусских туристических объектов.

На ближайшую пятилетку развитие туризма объявлено одной из приоритетных задач, среди которых цифровизация, новые авиамаршруты и расширение гостиничной сети. К 2030 году номерной фонд в стране планируют нарастить минимум на треть. Инвесторов из разных стран мира приглашают в 18 туристических зон, обещая комфортные условия для вложений. Это не может не радовать и не привлекать как и туристический бизнес, так и основных гостей страны.