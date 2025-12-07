Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Святском дворце идет реставрация фресок XVIII века

В Святском дворце идет реставрация настенных росписей XVIII века. Уникальные 200-летние фрески обнаружены во время реставрации в дворцово-парковом комплексе "Святск" Гродненской области.

Сейчас работы ведутся в трех залах: в пейзажном, зале императорских портретов, а также на парадной лестнице.  На каждой из этих площадок на стенах и потолке найдены остатки оригинальной живописи. Состояние хорошее, что позволяет сохранить ее для истории и мировой культуры.

Кроме того, реставраторы отыскали картины, с которых сделаны списки на стенах Святского дворца. Среди чеканных императорских профилей и портрет женщины, изображенной вполоборота. Кто эта дама, пока не известно. Но специалисты уверены, что ей суждено стать белорусской Джокондой.

