В Тростенце проходит митинг-реквием "Молитва за Беларусь"

Тростенец - место массового уничтожения мирных жителей на оккупированной территории Беларуси. Там проходит митинг-реквием "Молитва за Беларусь".

Для Беларуси это стало страшным местом, потому что с 1941 по 1944 годы здесь находился лагерь смерти, в котором были уничтожены сотни тысяч ни в чем не повинных мирных людей. Сегодня Тростенец - мемориал, который включен в список историко-культурных ценностей наследия Беларуси.

Это место никогда не пустует, и 22 июня тем более не стало исключением. Сюда пришло множество людей, которые возлагают цветы к подножию "Врат памяти". Также возложили цветы и официальные лица - представители Совета Республики Национального собрания Беларуси, депутаты Палаты представителей, представители Администрации Президента, общественных, молодежных, профсоюзных организаций, представители церкви.

Пришли обычные минчане и гости белорусской столицы, чтобы поучаствовать в этом важном мероприятии памяти. После возложения цветов здесь состоится митинг. Официальные лица обратятся ко всем присутствующим со словом памяти. В Тростенце также прозвучат стихи и музыка. Все замрут и в минуте молчания, после которой прозвучит общая молитва.