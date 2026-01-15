В центре внимания новой пятилетки в Беларуси - развитие потенциала человека и сильных регионов

Дойти до каждого трудового коллектива: в Беларуси обсуждают Программу социально-экономического развития на пятилетку. В центре внимания - человек и развитие потенциала. Среди приоритетных задач - развитие сильных регионов, туристической сферы, привлечение молодых специалистов в социально важные отрасли.

"Сегодня мы понимаем, что наша страна должна развиваться равномерно в каждом регионе: в сельской местности, в районных и областных центрах. Должно быть сбалансировано количество человеческого капитала для того, чтобы соответствующим образом развивать всю нашу страну. Важную роль здесь играет создание социальной инфраструктуры: системы образования, медицины и фонда арендного жилья. Это напрямую влияет на демографическую безопасность, закрепляемость кадров на местах. К слову, Несвижский район является одним из лидеров страны по этому показателю: закрепляемость педагогических работников здесь превышает 94 %".