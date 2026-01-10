Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В уборке снега задействованы 1,8 тыс. единиц техники и почти 7 тыс. работников ЖКХ по всей Беларуси

Более 1,8 тыс. единиц коммунальной спецтехники и почти 7 тыс. работников ЖКХ убирают улицы и дворы белорусских городов от снега.

С самого утра к ликвидации последствий стихии присоединяются представители власти и местные жители. Службы ЖКХ готовы предоставить весь необходимый инвентарь, для этого в каждом районе Минска работают мобильные пункты.

В Минской области организована работа 130 пунктов выдачи инвентаря. А для тех, кто уже зарядился с утра уборкой снега, есть вариант получить положительные эмоции - 10 января отмечается День санок.

Разделы:

Общество

Теги:

непогода