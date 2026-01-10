В уборке снега задействованы 1,8 тыс. единиц техники и почти 7 тыс. работников ЖКХ по всей Беларуси

Более 1,8 тыс. единиц коммунальной спецтехники и почти 7 тыс. работников ЖКХ убирают улицы и дворы белорусских городов от снега.

С самого утра к ликвидации последствий стихии присоединяются представители власти и местные жители. Службы ЖКХ готовы предоставить весь необходимый инвентарь, для этого в каждом районе Минска работают мобильные пункты.