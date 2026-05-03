3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Ушачском районе пройдет торжественный митинг в честь 82-й годовщины прорыва вражеской блокады
Автор:Редакция news.by
На севере Беларуси 4 мая отмечают 82-ю годовщину прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны.
В ночь с 4 на 5 мая на территории Ушачского района состоялся легендарный бой, в ходе которого партизаны освободили из вражеского кольца смерти 15 тыс. мирных жителей.
В честь памятной даты на мемориальном комплексе "Прорыв" пройдет торжественный митинг. Наследники победителей возложат цветы к Вечному огню. В программе также концерт образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, работа интерактивных площадок и полевая кухня.