В Ушачском районе пройдет торжественный митинг в честь 82-й годовщины прорыва вражеской блокады

На севере Беларуси 4 мая отмечают 82-ю годовщину прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны.

В ночь с 4 на 5 мая на территории Ушачского района состоялся легендарный бой, в ходе которого партизаны освободили из вражеского кольца смерти 15 тыс. мирных жителей.

В честь памятной даты на мемориальном комплексе "Прорыв" пройдет торжественный митинг. Наследники победителей возложат цветы к Вечному огню. В программе также концерт образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, работа интерактивных площадок и полевая кухня.

