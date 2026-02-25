Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В УВД Минской области наградили лучших сотрудников

В канун профессионального праздника милиции в Музее истории Великой Отечественной войны чествовали лучших сотрудников Минской области.

Награды вручали тем, кто по итогам 2025 года показал наивысшие результаты в службе. Начальник УВД области Андрей Любимов, поздравляя коллег, отметил: это не просто награды, а профессиональное признание.

Переходящие призы вручили по нескольким номинациям. Приз имени Василия Дылевича за высокие результаты в уголовном розыске достался отделу уголовного розыска Дзержинского РОВД. Приз имени Антона Дзержинского лучшему подразделению охраны правопорядка и профилактики уехал в Старые Дороги. А отделение уголовного розыска Жодинского ГОВД получило приз имени Петра Королева за преданность службе и высокое мастерство в оперативно-разыскной деятельности.

