3.74 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
В УВД Минской области наградили лучших сотрудников
В канун профессионального праздника милиции в Музее истории Великой Отечественной войны чествовали лучших сотрудников Минской области.
Награды вручали тем, кто по итогам 2025 года показал наивысшие результаты в службе. Начальник УВД области Андрей Любимов, поздравляя коллег, отметил: это не просто награды, а профессиональное признание.
Переходящие призы вручили по нескольким номинациям. Приз имени Василия Дылевича за высокие результаты в уголовном розыске достался отделу уголовного розыска Дзержинского РОВД. Приз имени Антона Дзержинского лучшему подразделению охраны правопорядка и профилактики уехал в Старые Дороги. А отделение уголовного розыска Жодинского ГОВД получило приз имени Петра Королева за преданность службе и высокое мастерство в оперативно-разыскной деятельности.