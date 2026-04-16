В Верховном Суде Беларуси начались прения по делу карателя Гецявичюса

16 апреля в Верховном Суде Беларуси начались прения по делу очередного пособника нацистов - уроженца Литвы Антанаса Гецявичюса.

Из материалов дела известно, что Гецявичюс во время Великой Отечественной войны входил в состав 12-го охранного батальона. Он лично участвовал в карательных операциях и отдавал приказы об уничтожении мирного населения на территории Минска и Минской области. Людей расстреливали, вешали, закапывали заживо. Всего, как установлено, были убиты не менее 6 тыс. человек, среди них 31 ребенок.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по уголовному делу о геноциде белорусского народа:

"Данное уголовное дело выделено в специальное производство. Согласно материалам дела, обвиняемый с начала дислокации на оккупированной территории БССР в составе полицейского формирования исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии".

Уголовное дело в отношении Гецявичюса состоит из 17 томов, по делу проходят 8 свидетелей. Это седьмое в истории Беларуси направленное в суд уголовное дело в отношении нацистов и их пособников.

