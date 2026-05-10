В Витебске 100-метровый флаг Беларуси пронесли известные жители региона

Торжественная церемония чествования государственных символов объединила белорусов 10 мая.

По Витебску стометровый флаг Беларуси доверили пронести известным уроженцам северного региона. Финальной точкой, куда прибыла колонна, стала площадь Флага и Герба. Здесь собрались тысячи жителей и гостей города на Западной Двине. Для областного центра это особое место, где проходят самые значимые события. Вместе со всей страной Витебск исполнил государственный гимн.

Ольга Квашко, народный мастер Беларуси:

"Я сама из Сенно. Все знают, что наша землячка Матрена Маркевич - автор орнамента на нашем государственном флаге. У меня двойная ответственность и двойной праздник. Это еще один момент для гордости, поэтому с большой ответственностью я сегодня здесь участвую".