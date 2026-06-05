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"Вытокі-2026": известные атлеты приехали в Светлогорск с мастер-классами для юных спортсменов
Каждая победа, каждый олимпийский пьедестал начинается с детской мечты. Важно вовремя заметить это желание и дать почву для развития.
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" не просто рассказывает о спорте, а дает надежду будущим чемпионам. Известные белорусские и российские атлеты посетили спортивные объекты Светлогорска с мастер-классами для юных спортсменов.
Знакомство со спортивными объектами района
Все победы начинаются в детстве, когда еще совсем юные ребята только делают первые шаги в своей будущей триумфальной карьере. И на самом деле важно, чтобы именно в этот момент рядом оказался яркий пример того, что все трудности на пути к медали преодолимы. И фестиваль "Вытокі" дает будущим профессиональным атлетам возможность прикоснуться к спортивным победам и лично услышать эти истории.
Уже традицией стало то, что известные белорусские атлеты приезжают в города с мастер-классами для ребят. Так, своим опытом поделились обладатель Кубка мира по борьбе Кирилл Маскевич, олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович и не только.
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле, председатель Федерации хоккея Беларуси:
"Сомнения - это самое худшее, что случается на спортивном пути. Но всегда мотивирует тренер. Он как второй отец, который постоянно наставляет на правильный путь и учит. Мне очень повезло с тренерским штабом. Порой даже обидно подвести их своим спортивным результатом. Я думал: "Мой тренер расстроится, я так не хочу его подводить". Поэтому я сделаю все для того, чтобы мой старичок не огорчался".
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" не мог оставить Светлогорск без подарка. Состоится официальное открытие современного спортивного скейт-роллер-парка, который накануне лично раскрасили юные жители района.
А завершится насыщенный второй день фестиваля театрализованной постановкой "Родныя ў модным".