"Вытокі-2026": известные атлеты приехали в Светлогорск с мастер-классами для юных спортсменов

Каждая победа, каждый олимпийский пьедестал начинается с детской мечты. Важно вовремя заметить это желание и дать почву для развития.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" не просто рассказывает о спорте, а дает надежду будущим чемпионам. Известные белорусские и российские атлеты посетили спортивные объекты Светлогорска с мастер-классами для юных спортсменов.

Знакомство со спортивными объектами района

Все победы начинаются в детстве, когда еще совсем юные ребята только делают первые шаги в своей будущей триумфальной карьере. И на самом деле важно, чтобы именно в этот момент рядом оказался яркий пример того, что все трудности на пути к медали преодолимы. И фестиваль "Вытокі" дает будущим профессиональным атлетам возможность прикоснуться к спортивным победам и лично услышать эти истории.

Уже традицией стало то, что известные белорусские атлеты приезжают в города с мастер-классами для ребят. Так, своим опытом поделились обладатель Кубка мира по борьбе Кирилл Маскевич, олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович и не только.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/070b7d4b-4191-47cb-a99e-bf73453ae682/conversions/5209567f-6e36-4a4c-b772-f87992ea3cc7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/070b7d4b-4191-47cb-a99e-bf73453ae682/conversions/5209567f-6e36-4a4c-b772-f87992ea3cc7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/070b7d4b-4191-47cb-a99e-bf73453ae682/conversions/5209567f-6e36-4a4c-b772-f87992ea3cc7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/070b7d4b-4191-47cb-a99e-bf73453ae682/conversions/5209567f-6e36-4a4c-b772-f87992ea3cc7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Сомнения - это самое худшее, что случается на спортивном пути. Но всегда мотивирует тренер. Он как второй отец, который постоянно наставляет на правильный путь и учит. Мне очень повезло с тренерским штабом. Порой даже обидно подвести их своим спортивным результатом. Я думал: "Мой тренер расстроится, я так не хочу его подводить". Поэтому я сделаю все для того, чтобы мой старичок не огорчался".

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" не мог оставить Светлогорск без подарка. Состоится официальное открытие современного спортивного скейт-роллер-парка, который накануне лично раскрасили юные жители района.