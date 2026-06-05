Первый форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью в Минске

Беларусь и Кыргызстан осенью проведут первый форум регионов. Его примет Минск. Таких договоренностей достигли 5 июня в Бишкеке, где работает белорусская правительственная делегация.

Страны намерены заметно подтянуть сотрудничество: для развития бизнес-контактов и координации совместных проектов создадут деловой совет. Промышленная кооперация также должна выйти на новый уровень - база для работы создана, есть перспективные направления.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана".

Открытие прямого авиасообщения, сотрудничество в туризме, образовании и культуре - все направления двустороннего взаимодействия сегодня в повестке дня. Что касается торговли, то задачи поставлены на высшем уровне: планки в полмиллиарда долларов Беларусь и Кыргызстан намерены достичь в ближайшую пятилетку.