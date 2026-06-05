Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "185 на 185"

На территории Гомельской области Россия и Украина обмениваются военнопленными по формуле "185 на 185". В результате обмена домой скоро также вернутся и пятеро гражданских с каждой стороны. Белорусская сторона в очередной раз выступает в роли миротворца и помогает людям вернуться домой.

Обмен пленными

Процесс запущен. Российская и украинская стороны обмениваются военнопленными по формуле "185 на 185". Плюс еще по 5 гражданских с каждой из сторон.

Кстати, военнопленные до последнего не знали, куда они едут, что с ними будет и что уже вскоре они обнимутся со своими близкими и окажутся дома. Момент, которого все очень ждали.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/888b5c0f-d27c-4cb7-8ecf-cf00101dd50d/conversions/cb8681dc-c5ab-4d96-b997-00ac5536bef2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/888b5c0f-d27c-4cb7-8ecf-cf00101dd50d/conversions/cb8681dc-c5ab-4d96-b997-00ac5536bef2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/888b5c0f-d27c-4cb7-8ecf-cf00101dd50d/conversions/cb8681dc-c5ab-4d96-b997-00ac5536bef2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/888b5c0f-d27c-4cb7-8ecf-cf00101dd50d/conversions/cb8681dc-c5ab-4d96-b997-00ac5536bef2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отметим, что процесс обмена военнопленными - сложный в подготовке и требующий терпения от всех сторон, в том числе от той, которая помогает организовывать эту процедуру.

Российский борт Ил-76 с украинскими военнопленными коснулся белорусской земли около 10 утра. Небо сегодня ясное и вполне благоприятствует проведению гуманитарной миссии. Приземления самолета на белорусской территории ожидали автобусы с водителями и медики, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

"Наша основная задача - это осмотр, сортировка и оказание неотложной помощи при необходимости. Если у пациентов есть контузии или баротравмы, мы можем обезболить и облегчить их состояние. Дальнейшее лечение проходит не по месту пребывания, но все поступающие пациенты стабильны", - рассказал медик.

Все пленные, попавшие в списки на обмен, говоря официальным языком, пригодны для транспортировки. Однако в силу возраста или сопутствующих заболеваний в пути кому-то может стать плохо. В этот раз одному из прибывших людей действительно понадобилась помощь - ее сразу оказали в машине скорой.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec29bd6-f527-4b31-bbe6-fed4e8d31780/conversions/99c13d64-22df-45e8-bc5c-7283e9fb4540-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec29bd6-f527-4b31-bbe6-fed4e8d31780/conversions/99c13d64-22df-45e8-bc5c-7283e9fb4540-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec29bd6-f527-4b31-bbe6-fed4e8d31780/conversions/99c13d64-22df-45e8-bc5c-7283e9fb4540-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec29bd6-f527-4b31-bbe6-fed4e8d31780/conversions/99c13d64-22df-45e8-bc5c-7283e9fb4540-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда первые формальности были соблюдены, колонна из автобусов и реанимобилей в сопровождении направились к границе.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/853ac02d-2206-48e2-9eda-694e1e66f88c/conversions/0b9f0add-8bd2-4695-a036-c848644790e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/853ac02d-2206-48e2-9eda-694e1e66f88c/conversions/0b9f0add-8bd2-4695-a036-c848644790e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/853ac02d-2206-48e2-9eda-694e1e66f88c/conversions/0b9f0add-8bd2-4695-a036-c848644790e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/853ac02d-2206-48e2-9eda-694e1e66f88c/conversions/0b9f0add-8bd2-4695-a036-c848644790e2-xl-___webp_1920.webp 1920w