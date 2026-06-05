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Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "185 на 185"
На территории Гомельской области Россия и Украина обмениваются военнопленными по формуле "185 на 185". В результате обмена домой скоро также вернутся и пятеро гражданских с каждой стороны. Белорусская сторона в очередной раз выступает в роли миротворца и помогает людям вернуться домой.
Обмен пленными
Процесс запущен. Российская и украинская стороны обмениваются военнопленными по формуле "185 на 185". Плюс еще по 5 гражданских с каждой из сторон.
Кстати, военнопленные до последнего не знали, куда они едут, что с ними будет и что уже вскоре они обнимутся со своими близкими и окажутся дома. Момент, которого все очень ждали.
Отметим, что процесс обмена военнопленными - сложный в подготовке и требующий терпения от всех сторон, в том числе от той, которая помогает организовывать эту процедуру.
Российский борт Ил-76 с украинскими военнопленными коснулся белорусской земли около 10 утра. Небо сегодня ясное и вполне благоприятствует проведению гуманитарной миссии. Приземления самолета на белорусской территории ожидали автобусы с водителями и медики, чтобы в случае необходимости оказать помощь.
"Наша основная задача - это осмотр, сортировка и оказание неотложной помощи при необходимости. Если у пациентов есть контузии или баротравмы, мы можем обезболить и облегчить их состояние. Дальнейшее лечение проходит не по месту пребывания, но все поступающие пациенты стабильны", - рассказал медик.
Все пленные, попавшие в списки на обмен, говоря официальным языком, пригодны для транспортировки. Однако в силу возраста или сопутствующих заболеваний в пути кому-то может стать плохо. В этот раз одному из прибывших людей действительно понадобилась помощь - ее сразу оказали в машине скорой.
Когда первые формальности были соблюдены, колонна из автобусов и реанимобилей в сопровождении направились к границе.
Пункт пропуска "Новая Гута" уже не первый раз становится местом для диалога России и Украины. Беларусь знает ценность каждой жизни, а потому к деликатному вопросу подходит с полной ответственностью - и нам в этом доверяют.