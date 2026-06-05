3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
"Каждый чувствует себя гражданином этой страны" - Караев о фестивале национальных культур в Гродно
Гродно принимает один из самых масштабных и ярких праздников страны - XV Республиканский фестиваль национальных культур. Первый день форума объединил представителей десятков национальностей вокруг общих ценностей: памяти о прошлом, дружбы народов и уважения к традициям.
XV Республиканский фестиваль национальных культур
30 лет назад фестиваль национальных культур впервые собрал в Гродно представителей разных народов, живущих в Беларуси. Сегодня этот праздник стал одним из крупнейших культурных форумов страны. Символично, что юбилейный фестиваль начался с мероприятий, посвященных дружбе, исторической памяти и единству поколений.
Сохранение исторической памяти - важная составляющая многонационального форума. Гости фестиваля возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера. Участники церемонии почтили память тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир и свободу на белорусской земле.
Тенгиз Думбадзе, председатель совета грузинского культурно-просветительского общества "Сакартвело":
"Мы живем один раз, и надо все сделать для того, чтобы сохранить мир, чтобы оставить достойное будущее нашим поколениям, которые придут после нас. И пусть все берут пример с Беларуси, как это надо делать".
Посадка деревьев на Аллее дружбы в Коложском парке
Одна из давних традиций фестиваля - посадка деревьев на Аллее дружбы в Коложском парке. Аллея была заложена в 2014 году во время открытия Х Республиканского фестиваля национальных культур. Изначально здесь высадили 35 деревьев, символизирующих историческую родину. За годы проведения форума коллекция парка стабильно пополняется.
Ираида Нестерова, представительница Удмуртии:
"Мне нравится этот праздник - он всегда объединяет нас и позволяет увидеть друг в друге внутренний потенциал. Мы здесь поем, танцуем и искренне рады встречаться на таких масштабных, красивых мероприятиях. Думаю, каждый человек должен посадить свое дерево. Это тоже смысл жизни. Дерево растет, пополняя наши леса и приумножая общее богатство".
Особым событием стала торжественная закладка капсулы с посланием будущим поколениям. В ней - история фестиваля и пожелания тем, кто будет продолжать традиции спустя годы. Символично, что акция проходит в год 30-летия форума, который за это время стал визитной карточкой не только Гродненщины, но и всей страны.
Новый арт-объект - бронзовый олень
Еще один подарок городу и гостям фестиваля - открытие новой монументально-декоративной скульптуры. В историческом центре, возле культурного центра "Фестивальный", появился бронзовый олень Губерт - один из главных символов и покровителей Гродно. Новый арт-объект уже стал точкой притяжения туристов и участников фестиваля.
В Гродно торжественно открыли статую оленя святого Губерта
Традиционно к Фестивалю национальных культур открывают новые объекты и арт-инсталляции
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"Каждый здесь себя чувствует гражданином и патриотом этой страны, независимо от национальности и того, как он молится. Это прекрасно. Оказывается, есть такое место на земле, которое может служить образцом для подражания очень многим. Вот наш символ - это наш фестиваль. Он раз в два года про это напоминает и привлекает внимание".
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
"Мы жили в мире, жили рядом и уважали традиции друг друга. Да, традиции разные. Белорусы на Пасху пекли куличи, мы делаем мацу. На Шаббат у нас готовят халу, на выходные, к воскресенью. Католики и православные тоже пекли всякие сладости и явста. Каждый соблюдал свою традицию, все ходили друг к другу в гости. Многие века мы так и живем, бережно, трепетно и с уважением относясь друг к другу".
Основные мероприятия первого фестивального дня еще впереди. Уже вечером по центру Гродно пройдет красочное шествие национально-культурных объединений. Завершится программа торжественной церемонией открытия фестиваля большим гала-концертом и молодежной дискотекой с участием российской группы "Фабрика".