Санкционный фарс: как Белый дом ломает "красные линии" Европы ради белорусского калия

США выслали три "письма счастья", в которых настоятельно просят Литву, Украину и Польшу возобновить транзит белорусских удобрений. По факту это же приказ своим младшим партнерам от старшего брата, как минимум. Остается делать ставки, сколько они продержатся, прежде чем капитулируют перед дядей Сэмом?

Забавно, получается: годами выстраивали санкционные баррикады вокруг Минска, рвали шаблоны, рвали договоры и тут - бац: Белый дом откровенно потешается над европейскими "красными линиями". И единственный вопрос - сколько продержится этот фарс, прежде чем все утрутся и согласятся.

Суть одностраничного документа (дипломаты называют это non-paper) в том, что он больше похож на разнарядку про "американские компании хотят белорусский калий. Точка". Интересна реакция на это письмо на местах: Литва отреагировала по-литовски - министр иностранных дел Кястутис Будрис, вздыхая, признает: "Да, давление со стороны США есть". Но тут же вступает министр транспорта Юрас Таминскас и заявляет, что никаких писем он лично не получал, а снятие санкций - это просто "сотрясание воздуха", потому что ЕС запретил импорт аж до февраля 2027 года.

Литва испытывает политическую боль: с одной стороны - принципиальная позиция, с другой - порт Клайпеды, который без белорусских 11 млн т грузов превращается в убыточную яму.

Варшава подтвердила получение письма от Госдепа, но люди там хитрые и пока помалкивают, ждут, в какую сторону ветер подует сильнее.

Киев же рубит с плеча, там просто цирк - министр иностранных дел Андрей Сибига встал в героическую позу: "Нет! Мы за ужесточение санкций! Беларусь - пособник России, никаких послаблений!" При этом транзит российской нефти через украинский трубопровод идет, деньги капают. То есть белорусские удобрения - нельзя, потому что Беларусь помогает России, а российскую нефть можно, видимо, потому что та помогает Украине. В общем, классика политической шизофрении.

Александр Наджаров, кандидат политических наук, аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ (Россия):

"Американцы проводят в отношении Беларуси достаточно вдумчивую политику, то есть они пытаются нормализовать отношения, не только снимая санкции. Мы видим, что американцы в целом настроены на какой-то диалог. В конечном счете администрация Трампа в отличие от предыдущей американской администрации на какой-то диалог идет и с Россией. В этом отношении, конечно, они занимают более конструктивную позицию, чем европейцы. Понятно, что мировому рынку нужен белорусский калий, это неоспоримый факт. В этом отношении американцы делают вполне обоснованные рациональные шаги".

Главный вопрос: а чего это так припекло по этим удобрениям? Почему Штаты вдруг вспомнили о географии и начали слать "письма счастья" союзникам?

Через Ормузский пролив шло до трети мировых удобрений. Блокада привела к тому, что цены на карбамид (жизненно важное азотное удобрение) взлетели до небес - плюс 60 % по сравнению с 2025 годом, до 675 долларов за тонну. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) бьет в набат: если удобрения не поступают вовремя, урожайность падает вне зависимости от погоды. На долю Беларуси исторически приходится 15-20 % мирового рынка калия. Калий нужен для кукурузы и пшеницы. Лучше всего это знают американские фермеры, у которых на удобрения уходит треть всех расходов.

Факт Белорусский калий - это альтернатива канадской монополии, которая сейчас держит 85 % рынка США.

Посмотрим на ситуацию с белорусской стороны: история приобретает совершенно неожиданный оттенок. Александр Лукашенко уже как-то сказал: "Это не проблема. Рынки перенастроены, контракты перезаключены. Беларусь переориентировались на российские порты. Да, через Клайпеду дешевле на 13-19 %, но не хотят - не надо".

За I квартал 2026 года только Китай купил у Беларуськалия удобрений на 410 млн долларов. Это почти столько же, как за все первое полугодие 2025 года. Беларусь на 20-м месте в КНР по поставкам калия. Бразилия возобновила официальные контракты на калий со страной.

Для Вашингтона санкции - это инструмент торга. Американскому фермеру нужно дешевое удобрение, значит, надо нажать на рычаги. Для Европы же санкции - это способ показать свою самоубийственную "принципиальность", даже если придется реально протянуть ноги. Пока европейцы гнут свою линию, теряя порты и рабочие места, белорусский калий спокойно едет через Россию и кормит полмира.