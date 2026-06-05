3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Сборные Беларуси по хоккею сыграют на чемпионате мира
Лед тронулся! Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко принял участие в ежегодном конгрессе Международной федерации вида спорта в Цюрихе.
Ведомство стало следовать новым рекомендациям МОК от 7 мая по допуску белорусских атлетов к международным стартам. И уже в следующем сезоне готовимся болеть за юниоров на чемпионате мире. Кроме того, в программу турнира включены женские национальная и юниорская сборные.
В эксклюзивном интервью "Первому информационному" Андрей Башко рассказал о взаимодействии с международными структурами.
Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:
"Провели ряд встреч и с руководством Международной федерации, и с представителями федераций различных стран. Обсуждали вопросы как товарищеских матчей, так и проведения совместных турниров. Международная семья была в кулуарах очень рада нашему возвращению. Многие высказывали слова поддержки. Особенно популярным среди делегатов, наверное, было похвастаться фотографией с Рождественского турнира. Особенно, если у них есть фотография с Президентом. Много очень теплых воспоминаний о чемпионате мира, который многие делегаты тоже считают лучшим в истории. Поэтому атмосфера была дружелюбная, никто нам не угрожал, мы никому не угрожали. Все проходило в позитивном ключе".
Федерация хоккея страны продолжает активную работу по возвращению наших игроков на мировую арену. Вопрос по национальной и молодежной сборным по-прежнему открыт. И ожидается, что ведомство вернется к теме в рамках Конгресса в сентябре. Тогда же будет решен вопрос о месте проведения женского чемпионата мира в четвертом дивизионе. Минск находится в числе кандидатов.