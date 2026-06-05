Сборные Беларуси по хоккею сыграют на чемпионате мира

Ведомство стало следовать новым рекомендациям МОК от 7 мая по допуску белорусских атлетов к международным стартам. И уже в следующем сезоне готовимся болеть за юниоров на чемпионате мире. Кроме того, в программу турнира включены женские национальная и юниорская сборные.

"Провели ряд встреч и с руководством Международной федерации, и с представителями федераций различных стран. Обсуждали вопросы как товарищеских матчей, так и проведения совместных турниров. Международная семья была в кулуарах очень рада нашему возвращению. Многие высказывали слова поддержки. Особенно популярным среди делегатов, наверное, было похвастаться фотографией с Рождественского турнира. Особенно, если у них есть фотография с Президентом. Много очень теплых воспоминаний о чемпионате мира, который многие делегаты тоже считают лучшим в истории. Поэтому атмосфера была дружелюбная, никто нам не угрожал, мы никому не угрожали. Все проходило в позитивном ключе".