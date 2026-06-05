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"Один кукловод управляет всеми куклами": эксперт из США о том, кто мешает дружбе Америки и Беларуси
Директор проекта "География геноцида" Совета по всемирным делам города Остина (США) Майкл Каннингем в "Актуальном интервью" поделился своим видением отношений США и Беларуси.
Сам гость интервью никогда не был в Беларуси, хотя его приглашали несколько раз. Но по роду деятельности, в направлении расследования геноцида, ему пришлось встречаться с людьми из Министерства юстиции Беларуси, и, как подчеркнул Майкл Каннингем, он нигде больше не встречал столь дружелюбных, готовых и открытых к общению людей.
"Думаю, Беларусь похожа на Америку 1880-х годов. Беларусь могла бы быть очень сильной. Раскол между нами создан искусственно. Я никогда не сталкивался с этим, когда общался с людьми. У меня много друзей из Армении и других стран. Нас специально стравливают друг с другом, не пытаясь разобраться, что один кукловод управляет всеми куклами, а мы спорим, кто из кукол лучше, но не осознаем, что находимся в одной лодке. Считаю, нам следует строить гораздо лучшие отношения с Беларусью", - выразил мнение директор проекта "География геноцида" Совета по всемирным делам города Остина.
Действительно, у США и Беларуси есть общие страницы истории, например, времена Второй мировой войны. Однако в Америке, отметил собеседник, неправильно преподают историю. Сегодня там молодой человек может даже и не знать, когда была Вторая мировая, и тем более, что на СССР напали за 1,5 года до вступления в нее США. "Вторая мировая - печальная ситуация, потому что люди позволили другим людям совершать чудовищные преступления и оставаться безнаказанными", - подчеркнул Майкл Каннингем.