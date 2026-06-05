"Один кукловод управляет всеми куклами": эксперт из США о том, кто мешает дружбе Америки и Беларуси

Директор проекта "География геноцида" Совета по всемирным делам города Остина (США) Майкл Каннингем в "Актуальном интервью" поделился своим видением отношений США и Беларуси.

Сам гость интервью никогда не был в Беларуси, хотя его приглашали несколько раз. Но по роду деятельности, в направлении расследования геноцида, ему пришлось встречаться с людьми из Министерства юстиции Беларуси, и, как подчеркнул Майкл Каннингем, он нигде больше не встречал столь дружелюбных, готовых и открытых к общению людей.

Майкл Каннингем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f174e3c9-3c85-4a78-8f87-86a320b12bdc/conversions/5a1093bc-a87b-48d1-ba5d-629d8e2daeba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f174e3c9-3c85-4a78-8f87-86a320b12bdc/conversions/5a1093bc-a87b-48d1-ba5d-629d8e2daeba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f174e3c9-3c85-4a78-8f87-86a320b12bdc/conversions/5a1093bc-a87b-48d1-ba5d-629d8e2daeba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f174e3c9-3c85-4a78-8f87-86a320b12bdc/conversions/5a1093bc-a87b-48d1-ba5d-629d8e2daeba-xl-___webp_1920.webp 1920w Майкл Каннингем

"Думаю, Беларусь похожа на Америку 1880-х годов. Беларусь могла бы быть очень сильной. Раскол между нами создан искусственно. Я никогда не сталкивался с этим, когда общался с людьми. У меня много друзей из Армении и других стран. Нас специально стравливают друг с другом, не пытаясь разобраться, что один кукловод управляет всеми куклами, а мы спорим, кто из кукол лучше, но не осознаем, что находимся в одной лодке. Считаю, нам следует строить гораздо лучшие отношения с Беларусью", - выразил мнение директор проекта "География геноцида" Совета по всемирным делам города Остина.