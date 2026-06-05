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В Балтийском море стартовали учения BALTOPS 26

НАТО продолжает нагнетать военную напряженность у рубежей Союзного государства. В акватории Балтийского моря стартовали многонациональные учения BALTOPS 26.

В них задействованы около 20 боевых кораблей и 6 тыс. военнослужащих из 15 стран альянса. В качестве отправной точки для отработки сценариев заблокирован польский порт Гдыня.

Эксперты обращают внимание, что в 2026 году масштаб учений сократился почти вдвое. Часть западного флота сейчас задействована в других регионах, в частности на Ближнем Востоке и в Арктике.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

военнослужащиеНАТОвоенные учения