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В Балтийском море стартовали учения BALTOPS 26
Автор:Редакция news.by
НАТО продолжает нагнетать военную напряженность у рубежей Союзного государства. В акватории Балтийского моря стартовали многонациональные учения BALTOPS 26.
В них задействованы около 20 боевых кораблей и 6 тыс. военнослужащих из 15 стран альянса. В качестве отправной точки для отработки сценариев заблокирован польский порт Гдыня.
Эксперты обращают внимание, что в 2026 году масштаб учений сократился почти вдвое. Часть западного флота сейчас задействована в других регионах, в частности на Ближнем Востоке и в Арктике.