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Взорвавшийся морской беспилотник в порту Румынии принадлежит Украине

Киев признал: морской беспилотник, атаковавший крупнейший порт Румынии, был украинским.

Всего в акваторию Черного моря было выпущено не менее 5 безэкипажных катеров. Один из них сдетонировал в порту Констанца, еще один, как стало известно, подорвался на украинской территории. Местонахождение остальных остается неизвестным.

По словам префекта уезда Констанца, они могли уплыть к берегам Болгарии или Турции. Для предотвращения новой катастрофы и поиска украинских катеров в воздух были подняты вертолеты.

Странную реакцию на ЧП в Констанце дала глава Еврокомисии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что "это прямое следствие войны России против Украины", нисколько не отметив, что безэкипажные катера запущены Киевом, который сам этот факт признал.

Разделы:

В миреЕвропа

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дронывзрывРумынияинцидент