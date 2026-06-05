3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Взорвавшийся морской беспилотник в порту Румынии принадлежит Украине
Автор:Редакция news.by
Киев признал: морской беспилотник, атаковавший крупнейший порт Румынии, был украинским.
Всего в акваторию Черного моря было выпущено не менее 5 безэкипажных катеров. Один из них сдетонировал в порту Констанца, еще один, как стало известно, подорвался на украинской территории. Местонахождение остальных остается неизвестным.
По словам префекта уезда Констанца, они могли уплыть к берегам Болгарии или Турции. Для предотвращения новой катастрофы и поиска украинских катеров в воздух были подняты вертолеты.
Странную реакцию на ЧП в Констанце дала глава Еврокомисии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что "это прямое следствие войны России против Украины", нисколько не отметив, что безэкипажные катера запущены Киевом, который сам этот факт признал.