Взорвавшийся морской беспилотник в порту Румынии принадлежит Украине

Киев признал: морской беспилотник, атаковавший крупнейший порт Румынии, был украинским.

Всего в акваторию Черного моря было выпущено не менее 5 безэкипажных катеров. Один из них сдетонировал в порту Констанца, еще один, как стало известно, подорвался на украинской территории. Местонахождение остальных остается неизвестным.

По словам префекта уезда Констанца, они могли уплыть к берегам Болгарии или Турции. Для предотвращения новой катастрофы и поиска украинских катеров в воздух были подняты вертолеты.