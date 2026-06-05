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"Мы должны укреплять дружбу народов" - депутат Госдумы РФ о фестивале национальных культур в Гродно
XV Республиканский фестиваль национальных культур принимает Гродно. Первый день форума объединил представителей десятков национальностей вокруг общих ценностей: памяти о прошлом, дружбы народов и уважения к традициям.
Ольга Германова, депутат Госдумы России, председатель Комиссии Парламентского собрания по науке и образованию Союза Беларуси и России:
"Для меня как для председателя комиссии по образованию этот фестиваль очень важен еще и потому, что мы должны укреплять дружбу народов. Если кто-то хочет разрушить государство, он начинает с разжигания национальной розни. И чтобы этого не происходило, как раз и проводятся подобные фестивали. Праздник прекрасный".
И добавила: "Это очень важный идеологический посыл, призывающий наших людей дружить".