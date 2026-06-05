"Мы должны укреплять дружбу народов" - депутат Госдумы РФ о фестивале национальных культур в Гродно

"Для меня как для председателя комиссии по образованию этот фестиваль очень важен еще и потому, что мы должны укреплять дружбу народов. Если кто-то хочет разрушить государство, он начинает с разжигания национальной розни. И чтобы этого не происходило, как раз и проводятся подобные фестивали. Праздник прекрасный".