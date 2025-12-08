3.78 BYN
В Витебске открылась масштабная Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка началась в Витебске. Рядом с главной елкой разместились стилизованные торговые павильоны с изделиями ремесленников, а также фудкорты с горячими угощениями, игровые площадки и десятки световых инсталляций.
Рождественская ярмарка на площади Победы - большая премьера этой зимы. Праздничную торговлю такого формата организовали впервые. Три десятка павильонов в виде сказочных домиков - целая ремесленная деревня! Сюда приглашают не только за покупками, но и за новогодним настроением.
Сувениры с символом нового года, уютные вязаные изделия, украшения для дома и елочные игрушки в стиле ретро. В изобилии и сладкие угощения - имбирные пряники, леденцы, печенье, шоколад - целый минигастрономический фестиваль в самом центре Витебска.
Рождественская ярмарка - одна из самых атмосферных локаций в предновогоднем Витебске. Здесь организуют развлекательные программы для всей семьи - у главной елки разместилась и резиденция Деда Мороза, и десятки аттракционов, в том числе для самых маленьких.
Нашлось место и для классической зимней забавы - катания на коньках. Лед здесь синтетический, а значит, гости могут исполнять пируэты, не дожидаясь морозов. Развлечений много, но самое интересное еще впереди.
Виктор Глушин, зампредседателя Витебского горисполкома:
"Акция "Зажжем елку вместе" соберет большое количество жителей и гостей города. По улице Ленина пройдут сказочные персонажи - Деды Морозы, Снегурочки, символы года. Обязательно будут еще сюрпризы и розыгрыши призов, поэтому всех приглашаем на площадь Победы для участия в этом мероприятии".
Высота главной елки северного региона - 34 м, одна из самых больших в Европе.
Светодиодные банты, пятиконечная звезда и пиксельное панно в форме спирали - стильные аксессуары 2025 года. Яркими огнями главная елка Витебской области засияет ровно через неделю - 15 декабря - в день старта Республиканской благотворительной акции "Наши дети".