В Витебске открылась масштабная Рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка началась в Витебске. Рядом с главной елкой разместились стилизованные торговые павильоны с изделиями ремесленников, а также фудкорты с горячими угощениями, игровые площадки и десятки световых инсталляций.

Рождественская ярмарка на площади Победы - большая премьера этой зимы. Праздничную торговлю такого формата организовали впервые. Три десятка павильонов в виде сказочных домиков - целая ремесленная деревня! Сюда приглашают не только за покупками, но и за новогодним настроением.

Сувениры с символом нового года, уютные вязаные изделия, украшения для дома и елочные игрушки в стиле ретро. В изобилии и сладкие угощения - имбирные пряники, леденцы, печенье, шоколад - целый минигастрономический фестиваль в самом центре Витебска.

Рождественская ярмарка - одна из самых атмосферных локаций в предновогоднем Витебске. Здесь организуют развлекательные программы для всей семьи - у главной елки разместилась и резиденция Деда Мороза, и десятки аттракционов, в том числе для самых маленьких.

Нашлось место и для классической зимней забавы - катания на коньках. Лед здесь синтетический, а значит, гости могут исполнять пируэты, не дожидаясь морозов. Развлечений много, но самое интересное еще впереди.

Виктор Глушин, зампредседателя Витебского горисполкома:

"Акция "Зажжем елку вместе" соберет большое количество жителей и гостей города. По улице Ленина пройдут сказочные персонажи - Деды Морозы, Снегурочки, символы года. Обязательно будут еще сюрпризы и розыгрыши призов, поэтому всех приглашаем на площадь Победы для участия в этом мероприятии".

Виктор Глушин, зампредседателя Витебского горисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ff2daa-e2fa-44cb-9344-6a11aca535cf/conversions/df9bbc68-132c-42a5-ae01-59394ebe5304-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ff2daa-e2fa-44cb-9344-6a11aca535cf/conversions/df9bbc68-132c-42a5-ae01-59394ebe5304-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ff2daa-e2fa-44cb-9344-6a11aca535cf/conversions/df9bbc68-132c-42a5-ae01-59394ebe5304-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ff2daa-e2fa-44cb-9344-6a11aca535cf/conversions/df9bbc68-132c-42a5-ae01-59394ebe5304-xl-___webp_1920.webp 1920w

Высота главной елки северного региона - 34 м, одна из самых больших в Европе.