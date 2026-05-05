3.77 BYN
2.83 BYN
3.32 BYN
В Витебске презентовали новый фирменный стиль "Славянского базара"
Новый фирменный стиль "Славянского базара" презентовали в Витебске. Впервые дизайнерскую концепцию определили путем народного голосования.
На логотипе XXXV Международного фестиваля искусств рядом с васильком появилась ладья - она уже присутствовала на афише форума в 1992 году. Хрустальный символ стал воплощением всех граней творчества.
Евгения Гурченко, дизайнер фирменного стиля Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Ладья отражает наше фестивальное путешествие длиной в 35 лет. И как звучит девиз нашей концепции: "Путешествуя между прошлым и будущим, мы создаем искусство настоящего".
"Славянский базар" всегда верен в первую очередь своей целевой аудитории, той молодежи, которая в 1992 году пришла на этот фестиваль. Но тем не менее, мы идем в ногу со временем. Мы открыли полную билетную программу. Она, конечно же, содержит самые ожидаемые и уже ранее анонсированные проекты", - отметил директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.
Дарья Богданович, руководитель штаба волонтеров Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"По 5 июня дирекция фестиваля объявляет набор волонтеров. В прошлом году у нас было набрано почти 100 добровольцев. В этом году мы планируем набрать 150. За первые сутки уже поступило 200 заявок".
Волонтеры будут задействованы практически во всех службах и на площадках "Славянского базара". В 2026 году к их задачам прибавится сопровождение коллективов и артистов.
Юбилейный, XXXV Международный фестиваль искусств пройдет в Витебске с 16 по 19 июля.