В Витебске презентовали новый фирменный стиль "Славянского базара"

Новый фирменный стиль "Славянского базара" презентовали в Витебске. Впервые дизайнерскую концепцию определили путем народного голосования.

На логотипе XXXV Международного фестиваля искусств рядом с васильком появилась ладья - она уже присутствовала на афише форума в 1992 году. Хрустальный символ стал воплощением всех граней творчества.

Евгения Гурченко, дизайнер фирменного стиля Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Ладья отражает наше фестивальное путешествие длиной в 35 лет. И как звучит девиз нашей концепции: "Путешествуя между прошлым и будущим, мы создаем искусство настоящего".

"Славянский базар" всегда верен в первую очередь своей целевой аудитории, той молодежи, которая в 1992 году пришла на этот фестиваль. Но тем не менее, мы идем в ногу со временем. Мы открыли полную билетную программу. Она, конечно же, содержит самые ожидаемые и уже ранее анонсированные проекты", - отметил директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Дарья Богданович, руководитель штаба волонтеров Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"По 5 июня дирекция фестиваля объявляет набор волонтеров. В прошлом году у нас было набрано почти 100 добровольцев. В этом году мы планируем набрать 150. За первые сутки уже поступило 200 заявок".

Волонтеры будут задействованы практически во всех службах и на площадках "Славянского базара". В 2026 году к их задачам прибавится сопровождение коллективов и артистов.