В Витебске стартовала благотворительная акция "От всей души"
Автор:Редакция news.by
С заботой о старшем поколении: к благотворительной акции "От всей души" подключаются регионы.
На севере страны марафон стартовал с торжественного концерта в честь ветеранов труда. Спасатели, медики, социальные работники - в областную филармонию пригласили более 400 человек, которые всю жизнь работали для развития региона.
Сегодня в их адрес звучат слова благодарности и музыкальный подарок от творческих коллективов области.
Благотворительный марафон охватит все районы Витебской области. В календаре добрых дел не только культурные события для людей золотого возраста, но и адресная помощь одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам войны и труда.