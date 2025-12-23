В Витебске стартовала благотворительная акция "От всей души"

С заботой о старшем поколении: к благотворительной акции "От всей души" подключаются регионы.

На севере страны марафон стартовал с торжественного концерта в честь ветеранов труда. Спасатели, медики, социальные работники - в областную филармонию пригласили более 400 человек, которые всю жизнь работали для развития региона.

Сегодня в их адрес звучат слова благодарности и музыкальный подарок от творческих коллективов области.