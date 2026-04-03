3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
В Витебском государственном медицинском университете обучаются более 100 студентов из РФ
Один из ключевых интеграционных ориентиров Союзного государства - единое образовательное пространство, что открывает для молодежи широкие профессиональные перспективы. Синхронизация вступительных экзаменов и учебных программ, взаимное признание дипломов - факторы, которые способствуют росту популярности межгосударственного образования.
В Витебском медицинском университете обучаются более 100 студентов из России. Особый интерес у студентов из приграничья - Псковской и Смоленской областей.
"Я выбирал медицинский вуз и остановился на Витебском, потому что мне понравились отзывы. Посмотрел, какие условия предоставляются: общежитие, оснащение кабинетов, и решил довериться и поступить сюда", - рассказал студент Витебского государственного медицинского университета ордена Дружбы народов Даниил Радионов.
Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного медицинского университет ордена Дружбы народов:
"У нас развито направление симуляционного обучения. Занятия проходят с использованием новейших симуляторов 5-6 поколения, которые сегодня являются наиболее котирующимися на рынке образовательных услуг. Кроме того, в распоряжении студентов и научные лаборатории, где они могут заниматься наукой и осваивать новейшие диагностические методики".
Витебский медуниверситет поддерживает связи с 20 российскими регионами. Среди основных направлений межвузовского сотрудничества - студенческие обмены, совместные научные проекты, трансфер медицинских и фармацевтических технологий.