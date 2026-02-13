Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Витебском областном форуме молодых специалистов принимает участие 500 представителей профессий

Новые знакомства, экскурсии и мастер-классы от опытных коллег - областной форум молодых специалистов проходит в Витебске. Участие в нем принимают 500 представителей разных профессий: медики, спортсмены, педагоги.

Для работников каждой отрасли - отдельная программа. Так, площадкой для обмена опытом аграриев стал тепличный комбинат одного из крупнейших сельхозпредприятий Витебского региона. Здесь внедряют современные технологии для обеспечения продовольственной безопасности страны. В энергосберегающих теплицах выращивают огурцы, томаты и зелень.

"Я впервые на этом предприятии. Очень интересно было ознакомиться с технологиями овощеводства, которые есть не на каждом предприятии нашей страны. Конечно, интересно, какой рынок у этой продукции. Возможно, это потенциал для роста и для других районов и предприятий", - поделился впечатлениями экономист ОАО "Агровидзы" Браславского района Илья Парчевский.

"Этот форум - очень хорошее начало. Это опыт, который впитываешь, поможет в дальнейшем. Если поставить себе цель и проявить амбиции, что-то показать, исправить, то все получится. Главное - верить в успех и опираться на свою команду, коллектив", - отметила юрисконсульт УП "Сафийские дары" Ушачского района Милана Трухова.

"Наши задачи - объединить молодежь и показать, насколько творческие и талантливые люди работают на местах. Мы хотим, чтобы ребята закреплялись в профессии, а их первое рабочее место было одной записью в трудовой книжке", - рассказала председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Татьяна Диканова.

Хозяйства северного региона заинтересованы в перспективных кадрах. Для молодых специалистов предусмотрен солидный социальный пакет и дополнительные ежемесячные выплаты.

