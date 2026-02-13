В Витебском областном форуме молодых специалистов принимает участие 500 представителей профессий

Новые знакомства, экскурсии и мастер-классы от опытных коллег - областной форум молодых специалистов проходит в Витебске. Участие в нем принимают 500 представителей разных профессий: медики, спортсмены, педагоги.

Для работников каждой отрасли - отдельная программа. Так, площадкой для обмена опытом аграриев стал тепличный комбинат одного из крупнейших сельхозпредприятий Витебского региона. Здесь внедряют современные технологии для обеспечения продовольственной безопасности страны. В энергосберегающих теплицах выращивают огурцы, томаты и зелень.

"Я впервые на этом предприятии. Очень интересно было ознакомиться с технологиями овощеводства, которые есть не на каждом предприятии нашей страны. Конечно, интересно, какой рынок у этой продукции. Возможно, это потенциал для роста и для других районов и предприятий", - поделился впечатлениями экономист ОАО "Агровидзы" Браславского района Илья Парчевский.

экономист ОАО "Агровидзы" Браславского района Илья Парчевский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dfe0bcb-1a51-4525-b36a-4da3cf74230c/conversions/49d6649f-2941-462a-b02f-cbe1f6f8fe70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dfe0bcb-1a51-4525-b36a-4da3cf74230c/conversions/49d6649f-2941-462a-b02f-cbe1f6f8fe70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dfe0bcb-1a51-4525-b36a-4da3cf74230c/conversions/49d6649f-2941-462a-b02f-cbe1f6f8fe70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dfe0bcb-1a51-4525-b36a-4da3cf74230c/conversions/49d6649f-2941-462a-b02f-cbe1f6f8fe70-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Этот форум - очень хорошее начало. Это опыт, который впитываешь, поможет в дальнейшем. Если поставить себе цель и проявить амбиции, что-то показать, исправить, то все получится. Главное - верить в успех и опираться на свою команду, коллектив", - отметила юрисконсульт УП "Сафийские дары" Ушачского района Милана Трухова.

юрисконсульт УП "Сафийские дары" Ушачского района Милана Трухова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df8b3a1-c22f-460d-a37b-211955bc6de2/conversions/188305f8-0501-44f4-b3b8-3a221ab33844-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df8b3a1-c22f-460d-a37b-211955bc6de2/conversions/188305f8-0501-44f4-b3b8-3a221ab33844-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df8b3a1-c22f-460d-a37b-211955bc6de2/conversions/188305f8-0501-44f4-b3b8-3a221ab33844-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df8b3a1-c22f-460d-a37b-211955bc6de2/conversions/188305f8-0501-44f4-b3b8-3a221ab33844-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Наши задачи - объединить молодежь и показать, насколько творческие и талантливые люди работают на местах. Мы хотим, чтобы ребята закреплялись в профессии, а их первое рабочее место было одной записью в трудовой книжке", - рассказала председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Татьяна Диканова.

председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Татьяна Диканова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64d7623d-e995-4067-a562-e58811c108c8/conversions/b4e90e35-512d-46cb-89a1-7218c654d79d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64d7623d-e995-4067-a562-e58811c108c8/conversions/b4e90e35-512d-46cb-89a1-7218c654d79d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64d7623d-e995-4067-a562-e58811c108c8/conversions/b4e90e35-512d-46cb-89a1-7218c654d79d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64d7623d-e995-4067-a562-e58811c108c8/conversions/b4e90e35-512d-46cb-89a1-7218c654d79d-xl-___webp_1920.webp 1920w