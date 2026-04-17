В военно-патриотическом клубе "Патриот" обучаются мужеству и дисциплине 30 ребят

Военно-патриотические клубы в Беларуси пользуются популярностью среди молодежи. Так например, в средней школе № 209 с 1998 года действует клуб "Патриот". Сейчас в нем обучаются мужеству, стойкости и дисциплине 30 юношей и девушек.

Обучение проходит по специально разработанной программе. Акцент на предметах, которые необходимо сдавать при поступлении в учреждения образования военной направленности: история Беларуси, английский и общество.

Юные патриоты готовы ко всему, что приготовил современный мир. А сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск всегда рядом: поддерживают и открывают перед ребятами новые возможности. Ведь такие занятия - это не только любовь к Родине, но и умение поддержать друга и встать на защиту своей страны.