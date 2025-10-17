3.73 BYN
В Военной академии проходит смотр-конкурс среди будущих военных
17 октября 130 кадетов со всей Беларуси соревнуются в строевой подготовке. На плацу Военной академии проходит смотр-конкурс среди будущих военных. Учащиеся из 13 кадетских учреждений демонстрируют cвою выправку, изящность и умение держаться на плацу.
Раз в год такие конкурсы проходят среди юношей 10-11 классов. Позже эти ребята смогут принимать участие в праздниках государственной значимости.
Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:
"Я думаю, что большинство ребят пойдет учиться в силовую систему и свяжет свою жизнь с Вооруженными Силами. Как начальник Военной академии, я, конечно же, хочу, чтобы они все пришли к нам".
Такие соревнования готовят ребят к осознанному выбору в дальнейшем. Свой первый шаг они уже сделали, поступив в военные училища. Следующая цель - подготовить их к учебе в академии.