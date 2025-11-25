3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
В Волковыске чествовали самых долгоживущих близнецов Беларуси
В Волковыске чествовали уникальных юбиляров - сестер-близнецов Тамару Калиновскую и Ларису Байбус, которым 25 ноября исполнилось 100 лет.
Сестры официально признаны самыми долгоживущими двойняшками Беларуси - они являются обладательницами национального рекорда. Торжественная церемония прошла в ЗАГСе, где собрались дети, внуки, правнуки и представители власти. В честь знакового события юбилярам вручили новые паспорта сроком на 25 лет.
Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома:
"Мы можем перелистывать страницу за страницей историю двух сестер и историю Беларуси. Она такая же нелегкая, с множеством испытаний, как и история Беларуси. Тяжелая немецкая оккупация и восстановление экономики. Тамару и Ларису отличает то, что они преданны стране и отдали всю свою жизнь на ее развитие".
Внук Тамары Калиновской Максим Гаркавый рассказал, что она до сих пор делает зарядку. В силу возраста не так активно, как ей бы хотелось, но благодаря этому она стоит на своих ногах, у нее очень ясная память. Она помнит, в какой одежде приезжала в эвакуацию и вернулась в Волковыск. "У нее была сложная жизнь, нам ценно, что она до сих пор вместе с нами", - отметил он.
Главное богатство Тамары и Ларисы - большая семья. На двоих у сестер 10 внуков и 15 правнуков. В Гродненской области проживают 116 долгожителей, но история столетних волковысских близняшек является по-настоящему уникальной.