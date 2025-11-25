В Волковыске чествовали самых долгоживущих близнецов Беларуси

"Мы можем перелистывать страницу за страницей историю двух сестер и историю Беларуси. Она такая же нелегкая, с множеством испытаний, как и история Беларуси. Тяжелая немецкая оккупация и восстановление экономики. Тамару и Ларису отличает то, что они преданны стране и отдали всю свою жизнь на ее развитие".

Внук Тамары Калиновской Максим Гаркавый рассказал, что она до сих пор делает зарядку. В силу возраста не так активно, как ей бы хотелось, но благодаря этому она стоит на своих ногах, у нее очень ясная память. Она помнит, в какой одежде приезжала в эвакуацию и вернулась в Волковыск. "У нее была сложная жизнь, нам ценно, что она до сих пор вместе с нами", - отметил он.