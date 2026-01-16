3.71 BYN
В Жодино восстановлено теплоснабжение на поврежденном участке
Автор:Редакция news.by
В Жодино восстановили теплоснабжение на поврежденном из-за аварии участке. Вечером 15 января на участке, который снабжает теплом несколько многоэтажек, произошел прорыв теплотрассы с выбросом воды.
Аварийная ситуация была оперативно локализована, всю ночь велись срочные ремонтно-восстановительные работы. В результате аварии были временно отключены от отопления и горячего водоснабжения часть жилых домов.
Глубокое промерзание грунта создало дополнительные технические трудности. Сейчас окончено заполнение ранее поврежденного участка тепловой магистрали. Все потребители запитаны.