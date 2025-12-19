3.68 BYN
Вадим Богуш: Технологическое лидерство - один из инструментов конкурентоспособности
18 декабря в Послании Президента к белорусскому народу и парламенту ставился важный вопрос технологического суверенитета. Насколько остро он стоит для Беларуси, рассказал в эфире "Первого информационного" делегат VII Всебелорусского народного собрания, ректор Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.
"В глобальной экономике технологическое лидерство - один из важнейших инструментов конкурентоспособности, и мировые державы-лидеры - США, КНР - именно на технологическое лидерство делают основной упор", - пояснил он.
Глобальная экономика не такая доброжелательная, особенно по отношению к Беларуси, заметил ректор БГУИР, поэтому есть определенные сферы, в которых нужно обеспечивать технологическую независимость и суверенитет.
Еще один очень важный момент, на который также обратил внимание Президент, - импортонезависимость. В первую очередь это вопросы, связанные с двумя направлениями. "Первое направление - технологическое лидерство и суверенитет в тех отраслях, в которых у нас есть компетенции, например, в автомобилестроении, электронике. Второе направление — это новые сферы, связанные с материальным производством, например, авиастроение, информационные технологии, цифровые технологии. И здесь однозначно важную роль играет Парк высоких технологий и сами новые технологии, которые не только входят в традиционные для нашей экономики промышленность или сельское хозяйство, но еще и меняют общественное отношение. И именно поэтому вопросам, в том числе безопасности, было уделено особое внимание", - отметил Вадим Богуш.