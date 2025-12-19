Вадим Богуш: Технологическое лидерство - один из инструментов конкурентоспособности

Еще один очень важный момент, на который также обратил внимание Президент, - импортонезависимость. В первую очередь это вопросы, связанные с двумя направлениями. "Первое направление - технологическое лидерство и суверенитет в тех отраслях, в которых у нас есть компетенции, например, в автомобилестроении, электронике. Второе направление — это новые сферы, связанные с материальным производством, например, авиастроение, информационные технологии, цифровые технологии. И здесь однозначно важную роль играет Парк высоких технологий и сами новые технологии, которые не только входят в традиционные для нашей экономики промышленность или сельское хозяйство, но еще и меняют общественное отношение. И именно поэтому вопросам, в том числе безопасности, было уделено особое внимание", - отметил Вадим Богуш.