Вадим Синявский: Главная задача - в кратчайшие сроки минимизировать урон

"Снег пришел во все населенные пункты страны. Нам удалось оперативно расчистить все транспортные артерии, не допустив серьезных заторов и проблем, связанных с движением общественного, личного и железнодорожного транспорта. Мы обратили на это внимание в ходе селекторного совещания. Была обеспечена устойчивая работа энергетической системы страны. Большая благодарность нашим энергетикам, которые в кратчайшее время ликвидировали все порывы линий электропередачи, вызванные наледью и тяжестью снега. На текущий момент руководители доложили о том, что все неполадки устранены".