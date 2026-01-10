3.68 BYN
Вадим Синявский: Главная задача - в кратчайшие сроки минимизировать урон
10 января в МЧС прошло селекторное совещание по ликвидации последствий непогоды. Главная задача - в кратчайшие сроки минимизировать урон, подчеркнул профильный министр.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Снег пришел во все населенные пункты страны. Нам удалось оперативно расчистить все транспортные артерии, не допустив серьезных заторов и проблем, связанных с движением общественного, личного и железнодорожного транспорта. Мы обратили на это внимание в ходе селекторного совещания. Была обеспечена устойчивая работа энергетической системы страны. Большая благодарность нашим энергетикам, которые в кратчайшее время ликвидировали все порывы линий электропередачи, вызванные наледью и тяжестью снега. На текущий момент руководители доложили о том, что все неполадки устранены".
Вскоре "Улли" ослабнет и покинет Беларусь, однако спасатели продолжат работать по усиленному варианту. Дело в том, что в стране прогнозируется серьезное понижение температуры, усиление ветра до 20 м/с.