Вадим Синявский оценил ход модернизации инфраструктуры отряда МЧС "ЗУБР"

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси оценил ход модернизации инфраструктуры отряда МЧС "ЗУБР". Вадим Синявский ознакомился с современными образцами техники и оборудования на базе подразделения и пообщался с личным составом в рамках Единого дня информирования.



В преддверии мужского праздника поговорили, в частности, на тему оборонной мощи белорусской армии и патриотизма в современных реалиях. Кроме прочего, рассмотрели ключевые аспекты работы Министерства и повышения квалификации спасателей.