Валерий Булыго: Народ должен понимать, что он под надежной защитой
Внезапная проверка боеготовности идет в 38-й Брестской десантно-штурмовой бригаде. На прошлой неделе представители Совбеза проверили тактико-специальную и физическую подготовку бойцов, частично огневую. Контрольные занятия продолжаются.
38-я бригада находится на самых рубежах, и пристальное внимание уделяется не только со стороны Президента Беларуси Александра Лукашенко тому, как здесь проходит подготовка и как готовы бойцы, но в том числе со стороны Запада. Как оценивает подготовку своей бригады, рассказал командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Валерий Булыго.
"Мы постоянно подвергаемся различного рода проверкам. Совсем недавно одна из рот этого батальона также проверялась должностными лицами главного управления боевой подготовки. Была оценена положительно. Ребята уже привыкли так жить", - отметил Валерий Булыго.
По его словам, 5-10 лет назад различного рода проверки пугали как командиров, так и их подразделения. Сейчас же военнослужащие привыкли жить в такой атмосфере. "Однозначно боеготовность подчиненных воинских частей подразделений я оцениваю очень высоко", - сказал командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси.
"Что касается наших наблюдателей, пускай оценивают и смотрят. Ажиотаж о том, что мы готовимся к войне, абсолютно обоснован. Но мы готовимся к войне, прежде всего, в целях защиты своего государства, территории страны, суверенитета, конституционного строя. Совсем недавно 2020 год показал, что к нашему спокойствию, к нашей мирной жизни некоторые страны абсолютно неровно дышат. Поэтому приходится готовиться, приходится наращивать свой боевой потенциал и профессионализм", - подчеркнул Валерий Булыго.
Командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси уверен на 100 %, что белорусский народ может гордиться бойцами сил специальных операций. "Каждый мой боец - это достойный воин, которым мать и отец обязаны гордиться. Народ должен прекрасно понимать, что он сейчас находится под надежной защитой", - заключил Валерий Булыго.