Валерий Булыго: Народ должен понимать, что он под надежной защитой

Внезапная проверка боеготовности идет в 38-й Брестской десантно-штурмовой бригаде. На прошлой неделе представители Совбеза проверили тактико-специальную и физическую подготовку бойцов, частично огневую. Контрольные занятия продолжаются.

38-я бригада находится на самых рубежах, и пристальное внимание уделяется не только со стороны Президента Беларуси Александра Лукашенко тому, как здесь проходит подготовка и как готовы бойцы, но в том числе со стороны Запада. Как оценивает подготовку своей бригады, рассказал командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Валерий Булыго.

Валерий Булыго и журналист

"Мы постоянно подвергаемся различного рода проверкам. Совсем недавно одна из рот этого батальона также проверялась должностными лицами главного управления боевой подготовки. Была оценена положительно. Ребята уже привыкли так жить", - отметил Валерий Булыго.

По его словам, 5-10 лет назад различного рода проверки пугали как командиров, так и их подразделения. Сейчас же военнослужащие привыкли жить в такой атмосфере. "Однозначно боеготовность подчиненных воинских частей подразделений я оцениваю очень высоко", - сказал командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси.

Валерий Булыго

"Что касается наших наблюдателей, пускай оценивают и смотрят. Ажиотаж о том, что мы готовимся к войне, абсолютно обоснован. Но мы готовимся к войне, прежде всего, в целях защиты своего государства, территории страны, суверенитета, конституционного строя. Совсем недавно 2020 год показал, что к нашему спокойствию, к нашей мирной жизни некоторые страны абсолютно неровно дышат. Поэтому приходится готовиться, приходится наращивать свой боевой потенциал и профессионализм", - подчеркнул Валерий Булыго.

Командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси уверен на 100 %, что белорусский народ может гордиться бойцами сил специальных операций. "Каждый мой боец - это достойный воин, которым мать и отец обязаны гордиться. Народ должен прекрасно понимать, что он сейчас находится под надежной защитой", - заключил Валерий Булыго.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

проверка боеготовностиБрест