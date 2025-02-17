Вашингтон не намерен считаться с желаниями Украины

Вашингтон не рассматривает Европу как участника переговоров по украинскому вопросу. С желаниями Украины он тоже считаться не намерен. Такое мнение высказал армянский эксперт Микаэл Бадалян. По его словам, проведение встречи в Саудовской Аравии в двустороннем формате между Россией и США - это удар по Евросоюзу.

"Идет абсолютная потеря вектора у Европы, и они на самом деле идут в никуда. Сегодняшняя американская власть решительно и открыто говорит об этом. И тот факт, что сегодня переговоры по Украине проходят без Украины, это совершенно четкий и открытый месседж. То есть мы знаем, что сегодня уже господин Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд, чтобы завтра провести переговоры с американскими коллегами. И это все происходит в двустороннем формате. Все, это закат Европы, это просто откровенный удар, который отправляет их в накаут", - поделился мнением блогер из Армении Микаэл Бадалян.