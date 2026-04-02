Василий Анохин: В Смоленске в любом кафе присутствуют белорусские драники

День единения народов Беларуси и России - важный праздник для стран. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в "Актуальном интервью" поделился собственным мнением, в чем состоит сила Союзного государства.

Как отметил гость интервью, для россиян в целом, а тем более для смолян, это важный праздник, ведь у жителей Смоленска очень много родственных связей - каждая третья или четвертая семья имеет родственников в Беларуси.

У Республики Беларусь и Российской Федерации самая длинная юридическая граница, но по факту это еще и большое соприкосновение между народами. "У нас единая история, корни, мы совместно пережили сложные события в истории России и Беларуси - и польские набеги, и фашистскую оккупацию. Но помимо совместной истории две страны объединяют и единые ценности с культурой", - перечислил губернатор Смоленской области.

Василий Анохин

Василий Анохин привел и еще один факт братских отношений: в Смоленске в любом ресторане или кафе присутствуют белорусские драники. Благодаря такому активному взаимодействию в истории, культуре, семейных и родовых связях идет активное движение вперед. И правда, в сложные времена Беларусь всегда с Россией, а Россия - с Беларусью. "Друг ценится именно в беде. В непростых ситуациях это помогает стабильно двигаться, развиваться и не падать", - считает собеседник.

К слову, товарооборот Беларуси и Смоленщины в 2025 году вырос на 8 %. Это совместная работа в том числе предпринимателей, которые крепко сплотились за последнее время. "Ограничения пошли, как говорят наши Президенты, на пользу - возобновлено много кооперационных связей с предприятиями, заводами, организациями", - резюмировал Василий Анохин.