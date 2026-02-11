Важный и своевременный разговор: девушки из БГУ стали участниками проекта БСЖ "Быть мамой круто!"

Тысячи студентов столичных вузов 11 февраля стали участниками республиканского проекта Белорусского союза женщин "Быть мамой круто!" и "Быть папой круто!" Встречи прошли на площадках кинотеатров.

"Москва" сегодня - не просто кинотеатр. Это площадка для серьезного разговора. Больше сотни девушек Белорусского государственного университета пришли сюда, чтобы обсудить, что значит быть матерью в современном мире, как сохранить семейные ценности, почему это важно. В Беларуси более 130 тыс. многодетных семей - это 400 тыс. детей, наше общее будущее.

Сегодня возраст женщины с первенцем приближается к 28 годам. И проблема демографии актуальна не только в Беларуси, но именно нам нужно ее поднимать. На встрече с девушками говорят опытные врачи, успешные женщины и мамы, которые знают о родительстве не понаслышке. Речь идет не только о теории, но и о реальной жизни: о традициях, устойчивости и осознанном выборе.