Важно в современных условиях: белорусы зарубежья играют важную роль в защите культуры и правды

В МИД состоялось заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. В Минск съехались представители диаспор из стран дальнего и ближнего зарубежья, включая ЕС и США.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, белорусы зарубежья играют важную роль в популяризации нашей культуры и продвижении белорусской мысли.



Деятельность совета существенно активизировалась. Что очень важно в современных условиях, когда на Беларусь оказывается давление и нашу страну многие зарубежные СМИ представляют в негативном свете.

Ольга Гильберт, представитель Белорусской диаспоры в Германии:

"Я вам скажу, СМИ - это одно, а народ - это другое. Вот поэтому когда человек из Беларуси - сразу улыбка на лице у людей. Конечно, влияние оказывает большое телевидение".