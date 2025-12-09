Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Важно в современных условиях: белорусы зарубежья играют важную роль в защите культуры и правды

В МИД состоялось заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. В Минск съехались представители диаспор из стран дальнего и ближнего зарубежья, включая ЕС и США.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, белорусы зарубежья играют важную роль в популяризации нашей культуры и продвижении белорусской мысли.

Деятельность совета существенно активизировалась. Что очень важно в современных условиях, когда на Беларусь оказывается давление и нашу страну многие зарубежные СМИ представляют в негативном свете.

Ольга Гильберт, представитель Белорусской диаспоры в Германии

Ольга Гильберт, представитель Белорусской диаспоры в Германии:

"Я вам скажу, СМИ - это одно, а народ - это другое. Вот поэтому когда человек из Беларуси - сразу улыбка на лице у людей. Конечно, влияние оказывает большое телевидение".

В заседании приняли участие 30 представителей белорусской диаспоры из 15 стран, в том числе США, Грузии, Израиля и Молдовы.

Разделы:

Общество

Теги:

МИД Беларусибелорусская диаспора