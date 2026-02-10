"Великий камень" планирует привлечь около 100 новых резидентов до 2030 года

Индустриальный парк "Великий камень" планирует привлечь около сотни новых резидентов в течение пяти лет.

Эта площадка занимает центральное место в белорусско-китайских отношениях, поэтому спрос высокий, а задачи масштабные. Об этом 10 февраля говорил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, представляя коллективу администрации "Великого камня" нового руководителя. Особое внимание следует уделить цифровизации многих административных процессов.

Технологии и инновации

Технологическое и инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая - это приоритет нашей экономической политики. И здесь ключевую роль играет индустриальный парк "Великий камень". Это площадка для привлечения резидентов со всего мира, и главное условие - это выпуск высокотехнологичной и инновационной продукции.

На сегодняшний день в парке насчитывается уже более 170 резидентов. Но главный вопрос заключается в активной работе и выпуске товаров. Об этом говорилось 10 февраля. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков представил коллективу нового главу администрации парка Татьяну Харлап.

Был отмечен еще один важный момент: разграничение функций, например, управляющей компании и администрации парка. Управляющая компания должна заниматься поиском инвесторов, а администрация - создавать условия для работы этих инвесторов на территории "Великого камня". Здесь уже действует одна станция, это по принципу "одного окна", когда все вопросы бизнеса - от регистрации до начала производства товаров - решаются на одной площадке. Но важно сегодня идти дальше - переводить многие административные процедуры в цифру. Приоритет такой, что до 98 % таких процедур должны перейти в электронный вид.

Также должно налаживаться и активное взаимодействие с госорганами, чтобы быстро решались все вопросы бизнеса, которые возникают на территории "Великого камня".

Татьяна Харлап, глава администрации индустриального парка "Великий камень":

"Что касается планов, есть стратегия развития парка. На предстоящую пятилетку это 270 резидентов. То есть это практически плюс 100 к действующим на сегодня. Конечно, это амбициозная цифра. Но мы, опять же, не гонимся за количеством в первую очередь. Есть и качественные параметры. Например, сколько уже реально реализовано проектов действующими резидентами, кто из них вышел на проектную мощность. Оценку нужно проводить в том числе и по этому параметру".